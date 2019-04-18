2019-04-18T10:43:00+03:00
Происшествия

У предпринимателя в Тверской области изъято более восьми тысяч немаркированных пачек сигарет

Мужчина занимался незаконным бизнесом
Виктория ФОМИНА
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Ведется следствие Фото: УМВД России по Тверской областиВедется следствие Фото: УМВД России по Тверской области
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Полицейские в Тверской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий изъяли крупную партию фальсифицированной табачной продукции.

Предварительно установлено, что незаконным бизнесом занимался 43-летний мужчина. Он привозил фальсифицированные табачные изделия и впоследствии продавал их в розницу на одном из городских рынков в Нелидово.

Оперативники обыскали арендуемую злоумышленником торговую точку и нашли там более восьми тысяч пачек сигарет различных наименований. На всех упаковках не было специальных (акцизных) марок. Общая стоимость табачных изделий составила более четырехсот тысяч рублей.

В УМДВ России по Тверской области сообщили, что мужчина признал свою вину. В его отношении возбуждено уголовное дело. грозит ему до трех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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