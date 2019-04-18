2019-04-18T10:28:26+03:00
Происшествия

В Тверской области найден водитель сбивший на "зебре" женщину

Потерпевшая сначала отказалась от помощи автомобилиста, но потом все-таки обратилась к медикам
Альберт БОЙКОВ
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Пострадавшая вызвала медиков на работуПострадавшая вызвала медиков на работуФото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 17 апреля, в Вышнем Волочке Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Авария случилась около 10.20 на Казанском проспекте у дома №61/1.

Известно, что водитель Daewoo Matiz сбил 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии водитель предложил женщине помощь, однако она ответила отказом, не стала она оформлять и ДТП. Уже оказавшись на работе пострадавшая вызвала медиков, которые после осмотра доставили её в поликлинику.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, 32-летний водитель автомобиля был установлен и разыскан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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