Легковушка вылетела с дороги "Тверь – Ржев" и перевернулась
Травмы получил пассажир автомобиля
Водитель не справился с управлениемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На 14 километре дороги «Тверь – Ржев» 17 апреля около 17:35 автомобиль «Рено Логан» вылетел в кювет.
По информации региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель был невнимателен за рулем и не учел скорость движения, дорожные условия. В результате машина съехала с дороги и перевернулась.
Водитель на месте прошел медицинское освидетельствование. Результат -отрицательный.
В результате аварии травмы получил 24-летний пассажир. Мужчина был пристегнут ремнем безопасности, поэтому отделался незначительными повреждениями. Его осмотрели и отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU