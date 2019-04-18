Легковушка вылетела с дороги "Тверь – Ржев" и перевернулась

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-18T10:26:49+03:00

Водитель не справился с управлением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На 14 километре дороги «Тверь – Ржев» 17 апреля около 17:35 автомобиль «Рено Логан» вылетел в кювет.

По информации региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель был невнимателен за рулем и не учел скорость движения, дорожные условия. В результате машина съехала с дороги и перевернулась.

Водитель на месте прошел медицинское освидетельствование. Результат -отрицательный.

В результате аварии травмы получил 24-летний пассажир. Мужчина был пристегнут ремнем безопасности, поэтому отделался незначительными повреждениями. Его осмотрели и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU