2019-04-18T10:26:49+03:00
Происшествия

Легковушка вылетела с дороги "Тверь – Ржев" и перевернулась

Травмы получил пассажир автомобиля
Виктория ФОМИНА
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Водитель не справился с управлениемВодитель не справился с управлениемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На 14 километре дороги «ТверьРжев» 17 апреля около 17:35 автомобиль «Рено Логан» вылетел в кювет.

По информации региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель был невнимателен за рулем и не учел скорость движения, дорожные условия. В результате машина съехала с дороги и перевернулась.

Водитель на месте прошел медицинское освидетельствование. Результат -отрицательный.

В результате аварии травмы получил 24-летний пассажир. Мужчина был пристегнут ремнем безопасности, поэтому отделался незначительными повреждениями. Его осмотрели и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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