В 2019 году в авариях на дорогах Твери травмы получили 25 детей
В Твери сотрудники региональной Госавтоинспекции провели мероприятие «Детское кресло». За час проведения акции в Центральном районе инспекторы проверили более сотни автомобилей. Всем водителям напоминали основные правила перевозки детей и вручали тематические памятки.
Во время этого рейда было выявлено семь нарушений требования Правил. На водителей были составлены административные материалы.
За первые три месяца 2019 года в Твери произошло 25 аварий, в которых пострадали 25 детей. 14 из них были пешеходами, а 11 пассажирами транспортных средств. Из пострадавших детей –три ребенка перевозились без использования детского удерживающего устройства.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что они отвечают не только за себя, но и за жизнь и здоровье своих пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU