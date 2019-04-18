2019-04-18T10:08:54+03:00
Общество

В 2019 году в авариях на дорогах Твери травмы получили 25 детей

В регионе регулярно проводятся мероприятия, в рамках которых водителям напоминают основные правила
Виктория ФОМИНА
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Перевозить детей нужно в специальном удерживающем устройстве Фото: УГИБДД России по Тверской областиПеревозить детей нужно в специальном удерживающем устройстве Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери сотрудники региональной Госавтоинспекции провели мероприятие «Детское кресло». За час проведения акции в Центральном районе инспекторы проверили более сотни автомобилей. Всем водителям напоминали основные правила перевозки детей и вручали тематические памятки.

Во время этого рейда было выявлено семь нарушений требования Правил. На водителей были составлены административные материалы.

За первые три месяца 2019 года в Твери произошло 25 аварий, в которых пострадали 25 детей. 14 из них были пешеходами, а 11 пассажирами транспортных средств. Из пострадавших детей –три ребенка перевозились без использования детского удерживающего устройства.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что они отвечают не только за себя, но и за жизнь и здоровье своих пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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