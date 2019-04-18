Смотр часовых Постов Памяти пройдет в Твери
В Твери на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова 22 апреля пройдет смотр часовых Постов Памяти (Постов № 1) среди команд региона.
Смотр проводится для развития общественного движения Постов № 1 Тверской области, а также повышения качества работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и выявлению лучших команд.
В рамках Смотра запланирована строевая подготовка, церемониал, неполная разборка и сборка АК-74, конкурс строя и песни.
Команды, которые займут призовые места, получат право делегировать сборные своих муниципальных образований для участия в Слете часовых Постов Памяти №1 ЦФО, который пройдет в Ржеве в сентябре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU