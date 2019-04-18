2019-04-18T09:44:28+03:00
Общество

Смотр часовых Постов Памяти пройдет в Твери

Они продемонстрируют строевую подготовку, церемониал, сборку АК-74 и споют песни
Виктория ФОМИНА
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Смотр проводится для развития общественного движения Постов № 1 Тверской областиСмотр проводится для развития общественного движения Постов № 1 Тверской областиФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова 22 апреля пройдет смотр часовых Постов Памяти (Постов № 1) среди команд региона.

Смотр проводится для развития общественного движения Постов № 1 Тверской области, а также повышения качества работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и выявлению лучших команд.

В рамках Смотра запланирована строевая подготовка, церемониал, неполная разборка и сборка АК-74, конкурс строя и песни.

Команды, которые займут призовые места, получат право делегировать сборные своих муниципальных образований для участия в Слете часовых Постов Памяти №1 ЦФО, который пройдет в Ржеве в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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