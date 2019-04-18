2019-04-18T09:09:12+03:00
Общество

На семи магистралях в Твери старые светильники заменят на светодиодные

Будет больше света и экономии
Виктория ФОМИНА
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Планируется заметить 1370 светильников Фото: администрация ТвериПланируется заметить 1370 светильников Фото: администрация Твери
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В Твери начались работы, направленные на повышение энергоэффективности объектов наружного освещения. Первый энергосервисный контракт с инвестором был заключен администрацией города в марте текущего года.

За счет средств инвестора в Твери меняют светильники старого образца на новые светодиодные. Модернизируют наружное освещение на семи основных магистралях, в том числе на улице Вагжанова, Волоколамском проспекте, проспекте Победы.

В администрации Твери сообщили, что в общей сложности планируется заметить 1370 светильников. По завершении проекта экономия составит почти 5, 5 миллионов рублей в год.

- В этом году за счет средств нашего предприятия также планируется замена 1500 устаревших светильников на светодиодные на 35 улицах города. Работы планируем завершить до середины осени, - уточнил директор МУП «Тверьгорэлектро» Максим Сульман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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