2019-04-18T08:41:36+03:00
Общество

В медиафестивале "Моряна-2019" в Тверской области участвовало более 1500 юных жителей

Гран-при фестиваля присужден коллективу Тверского суворовского военного училища
Виктория ФОМИНА
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На конкурс прислали 1481 фотоснимокНа конкурс прислали 1481 фотоснимокФото: Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области завершился XII медиафестиваль для молодежи и семьи «Моряна-2019». В этом году фестиваль был посвящен 285-летию начала Великой Северной экспедиции, которой руководил Витус Беринг.

Фестиваль проходил на площадке Тверской епархиальной православной школы во имя святителя Тихона Задонского. Участвовали в нем юные участники из Твери и области, из других регионов страны, а также из Казахстана и Англии – всего более 1500 человек.

Победителей выбирали в нескольких номинациях. В предварительный отбор прошли 66 фильмов (из 72) от 26 творческих объединений. Также в конкурсе участвовали 28 мультимедиа-проектов, 1481 фотоснимок, более 200 рисунков, 181 картина, 10 работ в категории «Компьютерная графика», 12 экспонатов в категории «Моделирование».

Гран-при фестиваля присужден лучшему коллективу - творческой группе третьей роды четвертого взвода Тверского суворовского военного училища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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