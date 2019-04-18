Семь аварийных домов в Твери снесут в третьем квартале 2019 года

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-18T08:10:33+03:00

Земельные участки после сноса впоследствии планируется использовать либо для новой жилой застройки, либо в иных целях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В Твери будут сносить дома, которые не подлежат капитальному ремонту или реконструкции, в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём населения города Твери» на 2015-2020 годы.

В 2019 году администраций города планируется снести семь подобных зданий. На работы по демонтажу расселённых домов в бюджете Твери заложено порядка семи миллионов рублей. В настоящее время готовится проектно-сметная документация. Основные работы по сносу запланированы на третий квартал этого года.

Демонтированы будут дома №№ 3 и 5 по улице Спортивной, дом № 13 по улице Строителей, дом № 19 по улице Коминтерна, дом № 3/19 по улице 2-я Пухальского, дом № 4 по улице Бориса Полевого, а также дом № 3 в посёлке Керамического завода.

В 2018 году были снесены: многоквартирные дома №№ 1а и 16 в посёлке Лоцманенко, дома №2 по улице Мукомольная, домов №№ 3 и 7 по 2-му переулку в посёлке Элеватор.

Земельные участки после сноса впоследствии планируется использовать либо для новой жилой застройки, либо в иных целях, отвечающих потребностям конкретного микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU