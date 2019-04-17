Фестиваль народной музыки Великого поста "Научи любить и верить" пройдет в Твери
Начало в 17.00
Приглашают всех!
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21 апреля, в воскресенье, в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ) состоится ежегодный Фестиваль народной музыки Великого поста "Научи любить и верить".
В программе в исполнении семейной этностудии "Матица" и гостей праздника прозвучат - духовные стихи, былины, исторические песни, а также весенние заклички.
Начало в 17.00.
Входной билет 200 руб., семейный билет (до 4х человек) - 300 руб.
Адрес: Советская, д.3А, тел. 45-71-57.
ИСТОЧНИК KP.RU