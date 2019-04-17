Фестиваль народной музыки Великого поста "Научи любить и верить" пройдет в Твери

17 Апр 23:56 2019-04-18T00:23:53+03:00

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21 апреля, в воскресенье, в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ) состоится ежегодный Фестиваль народной музыки Великого поста "Научи любить и верить".

В программе в исполнении семейной этностудии "Матица" и гостей праздника прозвучат - духовные стихи, былины, исторические песни, а также весенние заклички.

Начало в 17.00.

Входной билет 200 руб., семейный билет (до 4х человек) - 300 руб.

Адрес: Советская, д.3А, тел. 45-71-57.

ИСТОЧНИК KP.RU