Акция "Библионочь" пройдет в Твери и во Дворцах культуры
Всех ждут в ДК "Литвинки"
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19 апреля в Твери в библиотеках Твери пройдет акция "Библионочь" Присоединятся к мероприятию дворцы культуры и досуговые центры.
Так, горожан приглашают в ДК "Литвинки". Тема встречи - "Весь мир-театр".
В программе - много интересного:
- Интерактивные игры и кукольный театр для самых маленьких
- Увлекательный квест для всей семьи "Волшебная ночь на книжной полке"
- Мастер - класс от Надежды Рябовой по правополушарному рисованию
- Поэтический вечер, на котором вас будет ждать приятный сюрприз
Время: с 16.00-20.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU