Акция "Библионочь" пройдет в Твери и во Дворцах культуры

17 Апр 23:52 2019-04-17T23:53:35+03:00

Всех ждут в ДК "Литвинки"

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19 апреля в Твери в библиотеках Твери пройдет акция "Библионочь" Присоединятся к мероприятию дворцы культуры и досуговые центры.

Так, горожан приглашают в ДК "Литвинки". Тема встречи - "Весь мир-театр".

В программе - много интересного:

- Интерактивные игры и кукольный театр для самых маленьких

- Увлекательный квест для всей семьи "Волшебная ночь на книжной полке"

- Мастер - класс от Надежды Рябовой по правополушарному рисованию

- Поэтический вечер, на котором вас будет ждать приятный сюрприз

Время: с 16.00-20.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU