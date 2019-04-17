Принять участие в конкурсе социальных проектов для пожилых приглашают жителей и организации из Тверской области

СЕГОДНЯ 21:00 2019-04-17T21:09:08+03:00

Своей главной целью конкурс ставит обмен опытом по поддержке старшего поколения Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Тверская область присоединяется к конкурсу социальных проектов «Активное поколение» - сообщает пресс-служба регионального правительства. Принять участие в нём приглашают активных жителей региона, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения и органы территориального общественного самоуправления.

Своей главной целью конкурс ставит обмен опытом по поддержке старшего поколения, особенно — в небольших городах и сёлах.

Заявки для участия необходимо отправить до 15 мая. Итоги озвучат в конце июня. На конкурс принимаются проекты по следующим направлениям:

- создание условий для формирования активной жизненной позиции пожилых людей;

- развитие устойчивых форм самоорганизации и взаимопомощи при участии пожилых людей;

- социальная и профессиональная адаптация пожилых граждан.

Лучшие проекты по итогам конкурса получат финансовую поддержку.

Узнать подробности об участии в конкурсе можно по телефону регионального координатора: (4822) 41-53-10 или на сайте организатора. Конкурсные проекты принимаются по адресу: svetlanaefimova.nko-tver@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU