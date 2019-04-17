Под стражей останется мужчина, которого подозревают в причастности к обрушению навеса в центре Твери
Под стражей до 17 мая останется подозреваемый в халатности, по вине которого 16 февраля в Твери рухнул деревянный навес. Контракция упала на жителей, которые в этот момент стояли на остановке на улице Новоторжской. Травмы получили три женщины.
17 февраля было возбуждено уголовное дело "по факту оказания лицами услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан”. Следствие считает, что на навес с крыши соседнего дома упала снежная наледь, которую своевременно не убрали.
Обвинения в халатности были предъявлены начальнику отдела по обслуживанию зданий ГБУ ТО "Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений".
ИСТОЧНИК KP.RU