2019-04-17T18:21:40+03:00
Общество

Под стражей останется мужчина, которого подозревают в причастности к обрушению навеса в центре Твери

Деревянный навес упал 16 февраля на пешеходов
Виктория ФОМИНА
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Расследование этого дела продолжается Фото: Анна РыжковаРасследование этого дела продолжается Фото: Анна Рыжкова
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Под стражей до 17 мая останется подозреваемый в халатности, по вине которого 16 февраля в Твери рухнул деревянный навес. Контракция упала на жителей, которые в этот момент стояли на остановке на улице Новоторжской. Травмы получили три женщины.

17 февраля было возбуждено уголовное дело "по факту оказания лицами услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан”. Следствие считает, что на навес с крыши соседнего дома упала снежная наледь, которую своевременно не убрали.

Обвинения в халатности были предъявлены начальнику отдела по обслуживанию зданий ГБУ ТО "Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений".

ИСТОЧНИК KP.RU

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