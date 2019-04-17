2019-04-17T17:13:42+03:00
Общество

Житель Тверской области избил сотрудника УГИБДД за выписанные штрафы

Инспектор оказался его старым знакомым
Виктория ФОМИНА
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Житель Удомли избил инспектора УГИБДДЖитель Удомли избил инспектора УГИБДДФото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области Удомельский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в применении насилия и оскорблении представителя власти.

Из материалов уголовного дела следует, что в феврале 2019 года мужчина приехал на автостоянку возле магазина «Метриков» в Удомле. Там он встретил знакомого, который работал инспектором ДПС. В тот день он был не в форменном обмундировании.

Обвиняемый стал ругаться на приятеля, что тот неоднократно привлекал его к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Разозлившись, мужчина даже ударил инспектора по голове. После этого он нанес ему несколько ударов кулаками в лицо и грудь.

В пресс-службе суда сообщили, что в присутствии посторонних злоумышленник начал оскорблять в неприличной форме полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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