2019-04-17T16:52:47+03:00
Происшествия

В Твери заключили под стражу директора микрокредитной организации

Ранее аналогичная судьба постигла его подчиненного
Альберт БОЙКОВ
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Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СК Фото: СУ СК РФ по Тверской областиРасследованием уголовного дела занимаются сотрудники СК Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, арестован региональный директор микрокредитной компании "Лига денег". За день до этого мужчина пришел к следователям с повинной.

Напомним, что 12 апреля под арест на два месяца был отправлен его подчиненный, который силой ворвался в квартиру одного из заемщиков организации, где затем высказывал угрозы в адрес должники и его семьи.

СК по Тверской области сообщает о том, что в зависимости от роли каждого из подозреваемых им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 139 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия, вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

ИСТОЧНИК KP.RU

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