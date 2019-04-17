В Твери заключили под стражу директора микрокредитной организации
Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, арестован региональный директор микрокредитной компании "Лига денег". За день до этого мужчина пришел к следователям с повинной.
Напомним, что 12 апреля под арест на два месяца был отправлен его подчиненный, который силой ворвался в квартиру одного из заемщиков организации, где затем высказывал угрозы в адрес должники и его семьи.
СК по Тверской области сообщает о том, что в зависимости от роли каждого из подозреваемых им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 139 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия, вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
ИСТОЧНИК KP.RU