В пасхальные выходные в Твери пустят дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-17T16:44:10+03:00

Работа транспорта будет усилена 20 и 21, 27 и 28 апреля, а также 7 мая. Фото: Виктория ТУШКОВА

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В Твери на Вербное Воскресенье, Пасху и Радоницу будет больше автобусов, маршруты которых проходят через кладбища, в первую очередь – Лебедево и Дмитрово-Черкассы.

Работа транспорта будет усилена 20 и 21, 27 и 28 апреля, а также 7 мая. В эти дни с 08:00 до 14:00 будут введены дополнительные единицы транспорта по маршрутам: "кинотеатра "Мир" – Лебедево" и "Пролетарка – Дмитрово-Черкассы". На каждом из них будет работать по пять автобусов, а отправление будет осуществляться по мере заполнения салона. Об этом сообщили в администрации Твери.

Больше станет и автобусов № № 52, 154, 207, а автобус № 222 в пасхальные выходные будут ездить до деревни Лебедево.

Так, автобус №154 от остановки "Вагоностроительный завод" в сторону поселка Дмитрово-Черкассы будет отходить в 5:27, 6:41, 7:07, 7:32, 7:59, 8:29, 9:09, 9:59,10:24, 10:54, 11:59, 12:24, 13:59, 15:24, 16:21, 16:54, 17:34, 18:06, 19:04, 19:36. В обратную сторону (до деревни Лебедево): 6:32, 6:57, 7:30, 7:54, 8:19, 8:44, 9:37, 9:53, 10:19, 11:39, 12:16, 13:09, 13:34, 15:09, 15:50, 16:14, 16:44, 17:15, 17:39, 18:09, 18:54, 19:27.

ИСТОЧНИК KP.RU