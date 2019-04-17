2019-04-17T16:11:38+03:00
Происшествия

В Твери у 80-летней пенсионерки украли два компьютерных системных блока

В преступлении подозревают женщин
Альберт БОЙКОВ
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Женщины признались в совершении преступленияЖенщины признались в совершении преступленияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию Твери с заявлением о краже обратилась 80-летняя жительница областной столицы. Потерпевшая сообщила о том, что неизвестные подобрали ключи к её квартире, откуда вынесли две швейные машинки, два системных компьютерных системных блока, принтер, бензо- и электроинструмент. Ущерб пенсионерка оценила в 13 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия силовики собрали улики, а также выяснили, что преступление совершили два человека. Спустя время были подозреваемые были задержаны. Ими оказались безработные женщины 27 и 33 лет. Тут же выяснилось, что ранее одну из задержанных уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. В отделении полиции женщины признались в преступлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской облсти, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь задержанным грозит до шести лет лишения свободы. Похищенное имущество уже вернули владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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