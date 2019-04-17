Четыре дома и две хозпостройки сгорели в деревне Осташковского района Тверской области

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-17T15:44:02+03:00

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В Осташковском районе Тверской области 16 апреля произошел страшный пожар. Днем в деревне Нелегино сгорело четыре дома и две хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших.

В группе "Селигерская жизнь" в соцсети рассказали, что на место происшествия оперативно приехали спасатели со всех соседних районов. Благодаря этому огонь удалось быстро локализовать.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Точную причину предстоит выяснить экспертам.

Жители пострадавшей деревни неоднократно сообщали энергетикам о данной проблеме, но им приходили одни отписки. В прошлом году также было зафиксировано несколько коротких замыканий, которые приводили к возгоранию травы.

Скриншот из видео. Автор: vk.com/"Селигерская жизнь"

Скриншот из видео. Автор: vk.com/"Селигерская жизнь"

Скриншот из видео. Автор: vk.com/"Селигерская жизнь"

ИСТОЧНИК KP.RU