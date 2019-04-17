2019-04-17T15:44:02+03:00
Происшествия

Четыре дома и две хозпостройки сгорели в деревне Осташковского района Тверской области

Никто из людей не пострадал
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Произошел сильный пожар Скриншот из видео. Автор: vk.com/"Селигерская жизнь"Произошел сильный пожар Скриншот из видео. Автор: vk.com/"Селигерская жизнь"
Изменить размер текста:

В Осташковском районе Тверской области 16 апреля произошел страшный пожар. Днем в деревне Нелегино сгорело четыре дома и две хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших.

В группе "Селигерская жизнь" в соцсети рассказали, что на место происшествия оперативно приехали спасатели со всех соседних районов. Благодаря этому огонь удалось быстро локализовать.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Точную причину предстоит выяснить экспертам.

Жители пострадавшей деревни неоднократно сообщали энергетикам о данной проблеме, но им приходили одни отписки. В прошлом году также было зафиксировано несколько коротких замыканий, которые приводили к возгоранию травы.

Скриншот из видео. Автор: vk.com/"Селигерская жизнь"

Скриншот из видео. Автор: vk.com/"Селигерская жизнь"

Скриншот из видео. Автор: vk.com/"Селигерская жизнь"

Скриншот из видео. Автор: vk.com/"Селигерская жизнь"

Скриншот из видео. Автор: vk.com/"Селигерская жизнь"

Скриншот из видео. Автор: vk.com/"Селигерская жизнь"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери заключили под стражу директора микрокредитной организации
В пасхальные выходные в Твери пустят дополнительные автобусы
В Твери у 80-летней пенсионерки украли два компьютерных системных блока
До 2,6 млн человек планируется увеличить туристический поток в Тверской области к 2023 году
Из комнаты 18-летнего парня в общежитии Тверской области похитили мобильный телефон
В Твери снова был сбой в работе оплаты парковок
Меценат анонимно перечислил 150 млн рублей на создание Ржевского мемориал в Тверской области
Пьяный мужчина разбил стекла на дверях закрытого торгового центра в Твери, пытаясь попасть на дискотеку
Тверским депутатам запретили тратить выделенные миллионы на строительство детских площадок и благоустройство дворов
Пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля в Тверской области
Вместо предпринимателя улицы в Тверской области убирали школьники
Месяц не вывозили мусор из частного сектора в Тверской области
В Твери судят парня и девушку, которые сняли на видео убийство котенка
Не весь хлеб в Тверской области прошел проверку Роспотребнадзора
Сон за рулем стал причиной аварии в Тверской области
277 проектов из районов Тверской области победили на конкурсном отборе Программы поддержки местных инициатив