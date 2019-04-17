2019-04-17T15:05:35+03:00
Общество

До 2,6 млн человек планируется увеличить туристический поток в Тверской области к 2023 году

В 2018 году Верхневолжье посетили 1,5 млн туристов
Виктория ФОМИНА
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Тверская область стала более привлекательной для туристовТверская область стала более привлекательной для туристовФото: Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области подвели итоги реализации в 2018 году госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018-2023 годы. Также на заседании регионального правительства, которое провел 17 апреля убернатор Игорь Руденя, рассмотрели основные мероприятия по развитию туристической индустрии на ближайшие годы.

Тверской регион в 2018 году посетили 1,5 млн человек, (на 8% больше, чем годом ранее). Планируется, что туристический поток в Верхневолжье до 2023 года увеличится до 2,6 млн человек.

В 2018 году в рамках госпрограммы было выделено 213,5 млн рублей, из них 87,7 млн рублей – средства федерального бюджета.

Открыто в Тверской области было 15 новых туристических объектов - в Калининском и Зубцовском районах, а также в городах Кашин, Калязин, Ржев, Конаково и Тверь. Также разработаны 35 туристических маршрутов, в том числе 3 брендовых – «В Тверскую область по велению души», «Селигерия», «Государева дорога».

ИСТОЧНИК KP.RU

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