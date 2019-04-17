2019-04-17T14:22:10+03:00
Происшествия

Из комнаты 18-летнего парня в общежитии Тверской области похитили мобильный телефон

За кражу подозреваемому грозит до шести лет колонии
Виктория ФОМИНА
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За кражу телефона подозреваемому грозит до шести лет колонииЗа кражу телефона подозреваемому грозит до шести лет колонииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кашине Тверской области к полицейским обратился 18-летний парень. Он сообщил о краже личных вещей и мобильного телефона, стоимостью семь тысяч рублей. Вор проник в его комнату в общежитии, взломав замок на входной двери.

Полицейские опросили потерпевшего и соседей, а также обследовали прилегающую территорию. На месте эксперты изъяли следы рук предполагаемого злоумышленника и микрочастицы.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что на след подозреваемого вышли сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции. Злоумышленник, 18-летний парень, был задержан. В содеянном он сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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