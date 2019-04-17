Из комнаты 18-летнего парня в общежитии Тверской области похитили мобильный телефон
В Кашине Тверской области к полицейским обратился 18-летний парень. Он сообщил о краже личных вещей и мобильного телефона, стоимостью семь тысяч рублей. Вор проник в его комнату в общежитии, взломав замок на входной двери.
Полицейские опросили потерпевшего и соседей, а также обследовали прилегающую территорию. На месте эксперты изъяли следы рук предполагаемого злоумышленника и микрочастицы.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что на след подозреваемого вышли сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции. Злоумышленник, 18-летний парень, был задержан. В содеянном он сознался.
ИСТОЧНИК KP.RU