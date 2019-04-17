Пьяный мужчина разбил стекла на дверях закрытого торгового центра в Твери, пытаясь попасть на дискотеку

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-17T12:46:49+03:00

Но в тот день танцы не проводились

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В Твери пьяный мужчина ночью пытался прорваться на дискотеку, которую не проводили. Инцидент произошел в 02:00 17 апреля на проспекте Ленина.

Дебошир разбил стекла на дверях закрытого на тот момент торгового центра "Тверь". Полицейским он рассказал, что хотел попасть на танцы. Правда, в тот день они не проводилась.

- Правонарушителя оперативно задержали сотрудники Отдельной роты дорожной патрульной службы УМВД РОССИИ по городу Твери. Парни, огромное спасибо за службу! Город может спать спокойно! - прокомментировали инцидент в сообществе “Подслушано у медиков г. Тверь" в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU