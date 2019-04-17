Тверским депутатам запретили тратить выделенные миллионы на строительство детских площадок и благоустройство дворов
Тверские депутаты ежегодно получают миллион рублей на решение актуальных проблем своего округа. 16 апреля на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам в Тверской городской думе выбрали, на какие объекты можно в 2019 году потратить выделенные средства.
Обычно большая часть этих денег направлялась на решение текущих задач учреждений образования: ремонтировали кабинеты, закупали оборудование в школы и детсады, меняли окна и восстанавливали стадионы. Вопросов по этому направлению расходования средств нет.
Но существенная часть депутатских фондов уходила на благоустройство придомовых территорий и установку детских и спортивных площадок. Теперь это направление будет под запретом.
- Согласно законодательству право владения, пользования и распоряжения, как и бремя содержания имущества, лежит на собственнике. В многоквартирных домах таковыми являются сами жители, и тратить муниципальные деньги на немуниципальное имущество запрещено, - сообщили в Тверской городской думе.
Деньги будут выделены лишь тем домам, которые не входят в состав общего имущества собственников. При этом депутаты могут объединять свои миллионы для реализации общегородских крупных проектов. Например, для благоустройства общественных зон, организации уличного освещения и так далее.
ИСТОЧНИК KP.RU