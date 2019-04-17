Пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-17T11:59:54+03:00

Пенсионер попал с травмами в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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Во вторник, 16 апреля, в Кимрах Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 80-летний велосипедист. Авария случилась в 19.40 на Борковском шоссе в районе дома №1А.

По дорожных сведениям полицейских, 28-летний обладатель Datsun on-do сбил велосипедиста, когда последний пытался повернуть налево без подачи сигнала рукой. Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший был доставлен с различными травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU