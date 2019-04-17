2019-04-17T11:59:54+03:00
Происшествия

Пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля в Тверской области

Пытаясь повернуть мужчина не подал знак рукой
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Пенсионер попал с травмами в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиПенсионер попал с травмами в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 апреля, в Кимрах Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 80-летний велосипедист. Авария случилась в 19.40 на Борковском шоссе в районе дома №1А.

По дорожных сведениям полицейских, 28-летний обладатель Datsun on-do сбил велосипедиста, когда последний пытался повернуть налево без подачи сигнала рукой. Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший был доставлен с различными травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери снова был сбой в работе оплаты парковок
Меценат анонимно перечислил 150 млн рублей на создание Ржевского мемориал в Тверской области
Пьяный мужчина разбил стекла на дверях закрытого торгового центра в Твери, пытаясь попасть на дискотеку
Тверским депутатам запретили тратить выделенные миллионы на строительство детских площадок и благоустройство дворов
Вместо предпринимателя улицы в Тверской области убирали школьники
Месяц не вывозили мусор из частного сектора в Тверской области
В Твери судят парня и девушку, которые сняли на видео убийство котенка
Не весь хлеб в Тверской области прошел проверку Роспотребнадзора
Сон за рулем стал причиной аварии в Тверской области
277 проектов из районов Тверской области победили на конкурсном отборе Программы поддержки местных инициатив