Вместо предпринимателя улицы в Тверской области убирали школьники

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-17T11:49:43+03:00

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Следователи СК проверяют информацию о ненадлежащем исполнении муниципального контракта в Тверской области.

9 апреля 2019 года в Осташкове школьники в рамках экологической акции «Осташков начинается с нас» убирали улицы. Но фактическое обслуживание этих территорий во втором квартале 2019 года должен осуществлять индивидуальный предприниматель, в рамках заключенного муниципального контракта. Его работа по факту не была выполнена.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU