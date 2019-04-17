2019-04-17T11:49:43+03:00
Общество

Вместо предпринимателя улицы в Тверской области убирали школьники

Следователи СК проверяют информацию
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Следователи СК проверяют информацию о ненадлежащем исполнении муниципального контракта в Тверской области.Следователи СК проверяют информацию о ненадлежащем исполнении муниципального контракта в Тверской области.Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Следователи СК проверяют информацию о ненадлежащем исполнении муниципального контракта в Тверской области.

9 апреля 2019 года в Осташкове школьники в рамках экологической акции «Осташков начинается с нас» убирали улицы. Но фактическое обслуживание этих территорий во втором квартале 2019 года должен осуществлять индивидуальный предприниматель, в рамках заключенного муниципального контракта. Его работа по факту не была выполнена.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери снова был сбой в работе оплаты парковок
Меценат анонимно перечислил 150 млн рублей на создание Ржевского мемориал в Тверской области
Пьяный мужчина разбил стекла на дверях закрытого торгового центра в Твери, пытаясь попасть на дискотеку
Тверским депутатам запретили тратить выделенные миллионы на строительство детских площадок и благоустройство дворов
Пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля в Тверской области
Месяц не вывозили мусор из частного сектора в Тверской области
В Твери судят парня и девушку, которые сняли на видео убийство котенка
Не весь хлеб в Тверской области прошел проверку Роспотребнадзора
Сон за рулем стал причиной аварии в Тверской области
277 проектов из районов Тверской области победили на конкурсном отборе Программы поддержки местных инициатив