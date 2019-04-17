Вместо предпринимателя улицы в Тверской области убирали школьники
Следователи СК проверяют информацию
Следователи СК проверяют информацию о ненадлежащем исполнении муниципального контракта в Тверской области.Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Следователи СК проверяют информацию о ненадлежащем исполнении муниципального контракта в Тверской области.
9 апреля 2019 года в Осташкове школьники в рамках экологической акции «Осташков начинается с нас» убирали улицы. Но фактическое обслуживание этих территорий во втором квартале 2019 года должен осуществлять индивидуальный предприниматель, в рамках заключенного муниципального контракта. Его работа по факту не была выполнена.
В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU