Месяц не вывозили мусор из частного сектора в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-17T11:36:18+03:00

От частных домовладений в Бежецке целый месяц не вывозился мусор Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Бежецке Тверской области межрайонная прокуратура по обращению местных жителей проверила исполнение законодательства об отходах.

Было установлено, что от частных домовладений по переулку Октябрьский целый месяц не вывозился мусор. При этом ООО «Тверь спецавтохозяйство» выставлял жителям счета на оплату за сбор твердых коммунальных отходов.

В адрес директора ООО «ТСАХ» было внесено представление об устранении нарушений законодательства. После его рассмотрения оператор организовал транспортировку отходов посредством «кругового сбора», принимая мусор непосредственно от жителей.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что заявителям разъяснили порядок производства перерасчета оплаты за несвоевременную коммунальную услугу.

Напомним, что в апреле в Тверской области на 5%снизили плату за вывоз мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU