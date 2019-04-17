В Твери судят парня и девушку, которые сняли на видео убийство котенка

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-17T11:17:49+03:00

В Твери началось слушание уголовного дела в отношении молодой пары, которых обвиняют в жестоком обращении с животными. Фото: ТИА

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В Твери началось слушание уголовного дела в отношении молодой пары, которых обвиняют в жестоком обращении с животными.

Илья Барсуков и Виктория Польшина 24 октября 2018 года в общежитии на набережной Лазури утопили котенка, а процесс сняли на видео. Подписав кадры как "обучение гуманному убийству животных", они опубликовали видео в соцсети.

ТИА пишет, что молодые люди не считали, что совершили жестокость. Более того, девушка сказала, что решила избавиться от кота из-за его бесполезности:

- Я взяла котенка, потому что мне было скучно. Чтобы скрасил мое одиночество. Через месяц он стал себя вести ужасно, все рушить, орать на всю общагу. Пользы от него совсем никакой, примерно как от крыс, - сказала девушка.

На судебном заседании стало известно, что видео Барсуковов отправил своим знакомым. А уже те обратились в Инициативную группу по защите животных, которые передали кадры в полицию. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело.

Суд, учитывая мнение гособвинения, делать судебный процесс закрытым отказался. Заседание отложено на следующую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU