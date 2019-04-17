2019-04-17T10:33:58+03:00
Происшествия

Сон за рулем стал причиной аварии в Тверской области

Автомобилист протаранил ограду кладбища
Альберт БОЙКОВ
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Автомобилист уснул за рулем и оказался в кювете Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиАвтомобилист уснул за рулем и оказался в кювете Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 16 апреля, на 11 км автомобильной дороги Тверь-Тургиново, проходящей через Калининский район, произошло ДТП с пострадавшим. Дорожный инцидент случился, когда на часах было 12.10.

Установлено, что трезвый 57-летний обладатель жигулей уснул за рулем, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в ограду кладбища. Проведенный тест на алкоголь показал отрицательный результат.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший получил различные травмы. В настоящее время он находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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