277 проектов из районов Тверской области победили на конкурсном отборе Программы поддержки местных инициатив

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-17T10:00:51+03:00

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В 2019 году на реализацию Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Тверской области из региональной казны выделено 133 млн рублей. В конкурсном отборе на предоставление областных субсидий победили 277 проектов от муниципалитетов Верхневолжья.

В рамках программы также идет софинансирование из местных бюджетов, привлекаются средства жителей и внебюджетные источники.

Всего для участия в Программе в этом году из Тверской области поступила 321 заявка – на 10,7% больше, чем в прошлом году. В итоге поддержано 212 проектов от городских и сельских поселений, 65 – от городских округов.

Субсидии выделяются для решения вопросов местного значения: ремонт и модернизация объектов водоснабжения, дорог, детских и спортивных площадок, территорий массового отдыха, объектов культуры, повышение пожарной безопасности и другие цели.

ИСТОЧНИК KP.RU