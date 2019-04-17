Автомобилисты сбили за день двух детей и женщину на дорогах Тверской области

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-17T09:46:34+03:00

Один из водителей скрылся, а другой - отказался проходить освидетельствования на состояние опьянения

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16 апреля под колеса автомобилей в Тверской области попали три человека, среди которых два ребенка. Около 13:20 на улице Красина в областном центре водитель на “ВАЗе” сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что автомобилист ранее был лишен водительских прав, а от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Мальчику оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Около 11:00 на пересечении Тверского проспекта и Новоторжской улицы в Твери водитель «Рено Логан» сбил 13-летнюю девочку. С места аварии нарушитель скрылся, но позже был задержан сотрудники УГИБДД.

В 20:20 в Кимрах на улице 50 лет ВЛКСМ 29-летний водитель автомобиля “Пежо 3008” наехал на 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пострадавшую госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU