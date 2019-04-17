655 компаний Тверской области ищут работников через федеральный портал

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-17T09:10:36+03:00

На портале уже зарегистрировано 655 компаний из Тверской области, которые ищут сотрудников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все опубликованные на сайте вакансии проходят проверку

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Жители Тверской области могут найти работу, воспользовавшись федеральным порталом «Работа в России». На сайте публикуются вакансии от центров занятости населения, от работодателей, которые прошли необходимую проверку, а также от крупнейших коммерческих порталов по поиску и подбору работы. Данные обновляются ежедневно.

На портале уже зарегистрировано 655 компаний из Тверской области, которые ищут сотрудников. У них открыто 353 вакансии на 740 рабочих мест (вакансии размещены работодателями самостоятельно).

Среди самых востребованных на рынке труда: швеи, водители, каменщики, повара, операторы электронно-вычислительных и вычислительных машин, бетонщики, штукатуры, слесари, медсестры и инженеры.

Искать работы на портале можно по нескольким параметрам: по названию профессии, размеру заработной платы, региону, графику работы

ИСТОЧНИК KP.RU