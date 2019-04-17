2019-04-17T09:10:36+03:00
Общество

655 компаний Тверской области ищут работников через федеральный портал

Все опубликованные на сайте вакансии проходят проверку
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
На портале уже зарегистрировано 655 компаний из Тверской области, которые ищут сотрудниковНа портале уже зарегистрировано 655 компаний из Тверской области, которые ищут сотрудниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Жители Тверской области могут найти работу, воспользовавшись федеральным порталом «Работа в России». На сайте публикуются вакансии от центров занятости населения, от работодателей, которые прошли необходимую проверку, а также от крупнейших коммерческих порталов по поиску и подбору работы. Данные обновляются ежедневно.

На портале уже зарегистрировано 655 компаний из Тверской области, которые ищут сотрудников. У них открыто 353 вакансии на 740 рабочих мест (вакансии размещены работодателями самостоятельно).

Среди самых востребованных на рынке труда: швеи, водители, каменщики, повара, операторы электронно-вычислительных и вычислительных машин, бетонщики, штукатуры, слесари, медсестры и инженеры.

Искать работы на портале можно по нескольким параметрам: по названию профессии, размеру заработной платы, региону, графику работы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери снова был сбой в работе оплаты парковок
Меценат анонимно перечислил 150 млн рублей на создание Ржевского мемориал в Тверской области
Пьяный мужчина разбил стекла на дверях закрытого торгового центра в Твери, пытаясь попасть на дискотеку
Тверским депутатам запретили тратить выделенные миллионы на строительство детских площадок и благоустройство дворов
Пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля в Тверской области
Вместо предпринимателя улицы в Тверской области убирали школьники
Месяц не вывозили мусор из частного сектора в Тверской области
В Твери судят парня и девушку, которые сняли на видео убийство котенка
Не весь хлеб в Тверской области прошел проверку Роспотребнадзора
Сон за рулем стал причиной аварии в Тверской области
277 проектов из районов Тверской области победили на конкурсном отборе Программы поддержки местных инициатив