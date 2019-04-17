2019-04-17T09:31:05+03:00
Общество

Спасатели оперативно эвакуировали четырех работников во время пожара в пиццерии в Твери

На первом этаже загорелся мусор
Виктория ФОМИНА
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Спасатели пришли на помощь жителямСпасатели пришли на помощь жителямФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери благодаря профессиональным и слаженным действиям, спасателям удалось не только потушить пожар, но и спасти жизни людей.

16 апреля на улице Вольного Новгорода в Твери загорелась пиццерия. На место происшествия через считанные минуты прибыли огнеборцы отделения пожарно-спасательной части №4, сотрудники службы пожаротушения, а также оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области».

- По прибытию первого отделения было установлено, что происходит открытое горение мусора на первом этаже на площади 50 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Пожарные при помощи спасательных устройств эвакуировали четырех работников цеха. После медицинского осмотра пострадавших отпустили, их самочувствие было удовлетворительное.

Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101).

ИСТОЧНИК KP.RU

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