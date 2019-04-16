В центре Твери водитель наехал на подростка и скрылся с места ДТП

16 Апр 23:37 2019-04-16T23:40:09+03:00

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16 апреля, во вторник, около 11:00 автомобиль «Рено Логан» поворачивал с Тверского проспекта на Новоторжскую улицу Твери. Водитель не остановился на красный свет перед пешеходным переходом.

В это время улицу переходила девочка 13 лет, которая была сбита автомобилем-нарушителем. Управлявший автомобилем водитель после наезда не остановился и продолжил движение. Пострадавшая была вынуждена обратиться за помощью в больницу.

Вскоре личность виновника ДТП была установлена сотрудниками ГИБДД. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился приезжий мужчина в возрасте 33 лет. По его словам, он не остановился, так как пострадавшая без посторонней помощи покинула место происшествия.

Нарушитель был доставлен в полицию. Впоследствии дело об административном правонарушении будет передано в суд, который вынесет решение о наказании. В качестве наказания может быть применено лишение прав на срок от одного до полутора лет или арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU