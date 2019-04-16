На празднике «Улыбка весны» в Ботаническом саду Твери научат рисовать подснежники
21 апреля Ботанический сад Тверского госуниверситета приглашает всех на традиционный семейный Праздник «Улыбка весны».
В программе всех ждут:
- путешествия по старинному парку в поисках первоцветов и истории из жизни весенних цветов с сотрудниками сада;
- художественные мастер-классы "Рисуем подснежники вместе" с художником-мэтром Людмилой Гуриной и учеником художника Олегом Васильевым;
- творческие мастер-классы;
- фирменный ботанический чай (не забудьте свои чашки и кружки, одноразовой посудой в Саду больше не пользуются);
- выставка сенполий от клуба "Фиалки Твери" в гостиной сада;
- вечное лето и цветущие бананы в Зеленом доме;
- и ... тысячи первых весенних цветов в старинном парке.
Начало в 12.00.
Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU