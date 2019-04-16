На празднике «Улыбка весны» в Ботаническом саду Твери научат рисовать подснежники

16 Апр 23:24 2019-04-16T23:26:42+03:00

На праздник приглашают больших и маленьких

И научат разбираться в первоцветах

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21 апреля Ботанический сад Тверского госуниверситета приглашает всех на традиционный семейный Праздник «Улыбка весны».

В программе всех ждут:

- путешествия по старинному парку в поисках первоцветов и истории из жизни весенних цветов с сотрудниками сада;

- художественные мастер-классы "Рисуем подснежники вместе" с художником-мэтром Людмилой Гуриной и учеником художника Олегом Васильевым;

- творческие мастер-классы;

- фирменный ботанический чай (не забудьте свои чашки и кружки, одноразовой посудой в Саду больше не пользуются);

- выставка сенполий от клуба "Фиалки Твери" в гостиной сада;

- вечное лето и цветущие бананы в Зеленом доме;

- и ... тысячи первых весенних цветов в старинном парке.

Начало в 12.00.

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU