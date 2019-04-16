Акции, концерты, выставки и шествие: 9 мая в Тверской области отметят масштабно

СЕГОДНЯ 19:31 2019-04-16T19:31:56+03:00

Тверская область начала подготовку к масштабному празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Альберт БОЙКОВ

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Тверская область начала подготовку к масштабному празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Программу мероприятий в муниципалитетах обсудили на заседании регионального оргкомитета «Победа», которое провел губернатора Игорь Рудени.

Традиционно 9 мая в регионе пройдет «Бессмертный полк». Панируется, что в шествии примет участие более 65 тысяч жителей Верхневолжья, а делегация из 200 ржевитян представит Тверскую область на «Бессмертном полку» в Москве. В регионе запланированы также акции «Георгиевская ленточка», «Молодёжь помнит», фестиваль «Герои земли Тверской», Общероссийская минута молчания, автопробеги и другие.

Пройдут церемонии возложения цветов и венков к обелискам и братским захоронениям, панихиды по погибшим воинам в храмах, торжественное прохождение войск территориальных гарнизонов, выставки военной техники, праздничные концерты и фейерверки.

Еще 9 мая в Твери состоится традиционная легкоатлетическая эстафета «Салют, Победа!». А в рамках акции «Наши герои» на экранах на улице Трёхсвятской и у Обелиска Победы будут транслироваться фильмы о героях войны, созданные на основе личных архивов жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU