Безработная жительница Твери украла из магазина одежду
Воришку по горячим следам нашли полицейские
Подозреваемую задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Твери полицейским поступило заявление от администратора магазина одежды по поводу кражи товара. Ущерб составил около четырех тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия опросила свидетелей произошедшего и просмотрела записи камер видеонаблюдения.
Подозреваемую задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы. Ей оказалась 28-летняя безработная жительница Твери.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что в ее отношении возбуждено уголовно дело о «Покушении на преступление». Товар она вернула в магазин.
ИСТОЧНИК KP.RU