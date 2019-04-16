2019-04-16T18:34:34+03:00
Происшествия

Безработная жительница Твери украла из магазина одежду

Воришку по горячим следам нашли полицейские
Виктория ФОМИНА
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Подозреваемую задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службыПодозреваемую задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Твери полицейским поступило заявление от администратора магазина одежды по поводу кражи товара. Ущерб составил около четырех тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия опросила свидетелей произошедшего и просмотрела записи камер видеонаблюдения.

Подозреваемую задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы. Ей оказалась 28-летняя безработная жительница Твери.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в ее отношении возбуждено уголовно дело о «Покушении на преступление». Товар она вернула в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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