Арестован мужчина, незаконно прописавший более 30 мигрантов в Осташкове Тверской области

СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-16T17:51:22+03:00

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13 апреля 2019 года решением Осташковского городского суда под стражу был заключён местный житель. Мужчину подозревают в том, что вместе со своим сыном и другими соучастниками он незаконно зарегистрировал в Осташкове и Осташковском районе более 30 мигрантов. Естественно, делали это соучастники не бескорыстно - за вознаграждение.

Необходимость заключения подозреваемого под стражу суд объяснил тяжестью деяния и тем, что мужчина буквально только что привлекался за подобное:

- Гражданин М. подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет. В 2019 году он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, - сообщила пресс-служба Осташковского городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU