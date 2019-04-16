В ближайшую субботу в Твери планируется массовая уборка города

СЕГОДНЯ 17:35 2019-04-16T17:37:42+03:00

Всех на уборку приглашают в ближайшую субботу Фото: Асхат БАРДЫНОВ

На уборку выйдут активисты во всех районах города

Изменить размер текста: A A

В Твери продолжается месячник по благоустройству и санитарной очистке города. 13 апреля из общественных зон отдыха и с придомовых территорий во время массового субботника было вывезено 300 кубометров мусора - сообщает городская администрация.

20 апреля, в субботу, в Твери снова пройдёт общегородской субботник, принять участие в котором смогут все желающие. Уборка стартует в 10:00.

Планируется, что субботник пройдёт во всех районах города. Предлагаются следующие территории:

Центральный район

1. Набережная реки Волги (от Обелиска Победы до Борисоглебской пристани)

2. Набережная реки Волги (от гребной базы до границы района)

3. Береговая зона реки Тьмаки (от ул. Троицкой до церкви Покрова Богородицы, в т.ч. Ландшафтный парк)

4. Береговая зона реки Тьмаки (напротив Центрального рынка и интерьер центра «Пелетон»)

5. Земли городского запаса около дома № 35 Б на ул. Трехсвятской

6. Сквер им. Гумилева (набережная реки Волги)

Пролетарский район

1. Первомайская роща

2. Парк "Текстильщиков"

3. Зеленая зона у дома № 8 - 10 на проспекте 50 лет Октября

4. Набережная Волги (от улицы Маршала Буденного до улицы Евгения Пичугина)

Московский район

1. Улица Королева, зеленая зона перед храмом

2. Улица Королева, лесополоса

3. Бульвар Гусева, от улицы Королева до улицы Можайского

4. Микрорайон «Южный», трамвайное кольцо на Левитана

5. Зеленые зона перед Левитана д. 48, кор.1

6. Микрорайон Южный (зеленые зоны за Левитана 20, и за МУП «УК ДЕЗ»), МОУ СОШ № 45

7. Березовая роща, включая набережную р. Волга до дома № 13 по Московскому шоссе

8. Ул. Вагжанова д.13 до Следственного комитета

9. Поселок Химинститута (от магазина «Универсал» до поворота на пос. Власьево)

10. Бобачевская роща, прилегающие территории (уборка порубочных остатков у школы – интернат №2 и уборка мусора на прилегающей к Бобачевской роще)

11. Сквер им. Героев Чернобыля

12. Улица Можайского (территория, прилегающая к рынку)

Заволжский район

1. Березовая роща у Горбатого моста

2. Зона отдыха «Константиновские карьеры»

3. Набережная р. Волга (от Восточного моста до ЖК Затверецкий квартал)

4. Улица Хромова (вдоль ж/д линии от ТЦ «Иртыш» до мкр-на Радужный)

ИСТОЧНИК KP.RU