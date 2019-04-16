2019-04-16T17:29:54+03:00
Общество

Законные права инвалидов нарушались в Тверской области

Суд постановил устранить недочеты
Альберт БОЙКОВ
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За ходом устранения нарушений следит прокуратура Фото: Алексей КОСОРУКОВЗа ходом устранения нарушений следит прокуратура Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Сотрудники прокуратуры Спировского района Тверской области нашли нарушения в работе

администрации Краснознаменского сельского поселения. Оказалось, что местные чиновники не оборудовали помещение администрации пандусом с поручнями, и таким образом не обеспечили беспрепятственный проход людей с ограниченными возможностями в здание, что ущемляет предусмотренное им законом право на доступ в здание.

Как сообщает прокуратура Тверской области, Спировский районный суд обязал устранить выявленные нарушения. Решение суда находится на контроле в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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