2019-04-16T17:07:51+03:00
Общество

На центральные дороги Твери уже начали наносить разметку

Также продолжается аварийно-ямочный ремонт и уборка смёта
Виктория ФОМИНА
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Тверь весной преображаетсяТверь весной преображаетсяФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери продолжаются ежедневные работы по содержанию улично-дорожной сети. Круглосуточно ведется аварийно-ямочный ремонт дорог «большими картами» с использованием горячего асфальтобетона. За минувшую неделю было отремонтировано 1090 квадратных метров дорожного полотна на улицах 1-я за линией ОЖД, 2-я Красной Слободы, Академическая, Скворцова-Степанова, Фадеева, проспекте Победы, Старицком шоссе.

Также дороги ремонтируют с помощью установки «Магнум». На прошлой недели было устранено более 350 квадратных метров повреждений на улицах Орджоникидзе, Скворцова-Степанова, Волжском проезде, Волоколамском проспекте, Старицком шоссе, набережной реки Лазури.

Кроме того, с дорог вывозят смёт. Уборка уже прошла на 24 объектах улично-дорожной сети во всех районах города. Всего с начала сезона отчищено более 110 тысяч квадратных метров.

В администрации Твери рассказали, что начались работы по нанесению разметки на дороги на улице Советской и проспектам Тверскому и Чайковского. Проезжую часть размечают термопластиком, за исключением тех участков, где позже будет сделан ремонт.

В хорошую погоду начали подкашивать мосты и бордюров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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