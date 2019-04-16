2019-04-16T16:32:05+03:00
Происшествия

Мошенник обманул трёх тверских предпринимателей, обещая прибыль от криптовалюты

Потерпевшие передали ему от 500 тысяч до трех миллионов рублей
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Личность и местонахождение подозреваемого были установлены полицейскимиЛичность и местонахождение подозреваемого были установлены полицейскимиФото: Екатерина ЗАРВА
Изменить размер текста:

В Твери к полицейским обратились три местных предпринимателя. Потерпевшие рассказали, что стали жертвами мошенника. В феврале текущего года каждый из них передал 31-летнему мужчине деньги на покупку оборудования для зарабатывания криптовалюты.

Злоумышленник пообещал им вернуть долг с дополнительной прибылью, однако, получив деньги, скрылся. Ущерб для потерпевших составил от 500 тысяч до трех миллионов рублей.

Личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Им оказался безработный и ранее судимый житель Твери. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Полицейские устанавливают причастность мужчины к другим эпизодам противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Акции, концерты, выставки и шествие: 9 мая в Тверской области отметят масштабно
Безработная жительница Твери украла из магазина одежду
Студенты из Твери - одни из лучших в строительстве макаронных башен
Арестован мужчина, незаконно прописавший более 30 мигрантов в Осташкове Тверской области
В ближайшую субботу в Твери планируется массовая уборка города
Законные права инвалидов нарушались в Тверской области
На центральные дороги Твери уже начали наносить разметку
На двух маршрутах в Твери проезд подорожает до 30 рублей
В Твери по делу коллектора задержан директор тверского филиала «Лига денег»
Грузовой "Hyundai" врезался в "КамАЗ" на трассе М-10 в Тверской области
Фонтаны в Твери заработают перед майскими праздниками
Спасатели Тверской области проведут масштабные учения по предотвращению природных пожаров