Мошенник обманул трёх тверских предпринимателей, обещая прибыль от криптовалюты
В Твери к полицейским обратились три местных предпринимателя. Потерпевшие рассказали, что стали жертвами мошенника. В феврале текущего года каждый из них передал 31-летнему мужчине деньги на покупку оборудования для зарабатывания криптовалюты.
Злоумышленник пообещал им вернуть долг с дополнительной прибылью, однако, получив деньги, скрылся. Ущерб для потерпевших составил от 500 тысяч до трех миллионов рублей.
Личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Им оказался безработный и ранее судимый житель Твери. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Полицейские устанавливают причастность мужчины к другим эпизодам противоправной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU