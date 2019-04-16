Мошенник обманул трёх тверских предпринимателей, обещая прибыль от криптовалюты

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-16T16:32:05+03:00

Потерпевшие передали ему от 500 тысяч до трех миллионов рублей

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В Твери к полицейским обратились три местных предпринимателя. Потерпевшие рассказали, что стали жертвами мошенника. В феврале текущего года каждый из них передал 31-летнему мужчине деньги на покупку оборудования для зарабатывания криптовалюты.

Злоумышленник пообещал им вернуть долг с дополнительной прибылью, однако, получив деньги, скрылся. Ущерб для потерпевших составил от 500 тысяч до трех миллионов рублей.

Личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Им оказался безработный и ранее судимый житель Твери. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Полицейские устанавливают причастность мужчины к другим эпизодам противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU