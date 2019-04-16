На двух маршрутах в Твери проезд подорожает до 30 рублей

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-16T16:08:20+03:00

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Еще в двух маршрутках Твери подорожает проезд. С 17 апреля тариф поднимется в автобусах, которые следуют по маршрутам №24 и № 2. Информация об этом появилась в тверском сообществе автомобилистов в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь».

К жителям обратился водитель указанных маршрутных такси и рассказал, что инициатива о повешении тарифа идет от руководства.

- Если Вы думаете, что подорожание проезда это наша инициатива, то Вы ошибаетесь! Мы сами против таких решений, ибо весь негатив сыпется на водителей, которые не имеют доход с поднятия проезда. Руководство маршрута с поднятием проезда и поднимает план водителя, который он должен сдать в бухгалтерию. В данной ситуации выигрывает только фирма перевозчик, но не пассажиры и водители маршрутных такси!, - написано в сообществе.

Напомним, что ранее на этих маршрутах планировалось поднять тариф до 27 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU