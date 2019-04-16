В Твери по делу коллектора задержан директор тверского филиала «Лига денег»
Мужчина явился с повинной
Директор тверского филиала задержан Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Во вторник, 16 апреля, директор тверского филиала ООО МКК «Лига денег» пришел в СУ СК по Тверской области с повинной. В настоящее время решается вопрос и избранием ему меры пресечения.
Напомним, что 4 апреля его подчиненный в попытке вернуть средства, которые были заняты жителем областной столицы Сергеем Каптуровым, силой выломал дверь его квартиры, где после высказывал угрозы в адрес жены должника и его семьи.
12 апреля Заволжский районный суд Твери принял решения отправить коллектора в СИЗО на 2 месяца, а Сергей Каптуров попросил госзащиты.
Мужчина явился с повинной
ИСТОЧНИК KP.RU