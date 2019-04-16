2019-04-16T15:47:56+03:00
Общество

В Твери по делу коллектора задержан директор тверского филиала «Лига денег»

Мужчина явился с повинной
Альберт БОЙКОВ
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Директор тверского филиала задержан Фото: СУ СК РФ по Тверской областиДиректор тверского филиала задержан Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Во вторник, 16 апреля, директор тверского филиала ООО МКК «Лига денег» пришел в СУ СК по Тверской области с повинной. В настоящее время решается вопрос и избранием ему меры пресечения.

Напомним, что 4 апреля его подчиненный в попытке вернуть средства, которые были заняты жителем областной столицы Сергеем Каптуровым, силой выломал дверь его квартиры, где после высказывал угрозы в адрес жены должника и его семьи.

12 апреля Заволжский районный суд Твери принял решения отправить коллектора в СИЗО на 2 месяца, а Сергей Каптуров попросил госзащиты.

Мужчина явился с повинной

Мужчина явился с повинной

ИСТОЧНИК KP.RU

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