Грузовой "Hyundai" врезался в "КамАЗ" на трассе М-10 в Тверской области
Пострадал один человек
Грузовик врезался в стоящую фуру Фото: УГИБДД России по Тверской области
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На 131 километре трассы М-10 в Конаковском районе Тверской области грузовой «Hyundai» врезался в «КамАЗ». Авария произошла 16 апреля около 13:30.
По предварительным данным, у «КамАЗа» взорвалось колесо, и водитель совершил вынужденную остановку на обочине. Перед автомобилем стоял специальный знак.
В грузовик на скорости врезался «Hyundai». Подробности случившегося устанавливаются. Из-за аварии на федеральной трассе по направлению в Москву образовалась пробка.
В УГИБДД по Тверской области сообщили, что водитель «Hyundai» получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU