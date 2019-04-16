Фонтаны в Твери заработают перед майскими праздниками

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-16T14:35:08+03:00

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В преддверии Дня Весны и Труда, 30 апреля, во всех районах Твери заработают фонтаны. В честь этого в городе запланирована концертная программа.

Перед открытием фонтаны необходимо расконсервировать, отчистить и провести техническое обслуживание.

30 апреля в 14:00 заработают фонтаны на набережной Афанасия Никитина в Заволжском районе и в сквере Героев Чернобыля Московского района. Через час, в 15:00 включат фонтаны на Тверской и Комсомольской площадях.

Напомним, что 1 мая в Твери состоится традиционное праздничное шествие по улице Советской. После этого в Городском саду в Твери начнется концертная программа "Музыка весны". Праздничные мероприятия также пройдут во всех районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU