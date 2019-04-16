2019-04-16T13:32:33+03:00
Общество

Известный актер, уроженец Тверской области Александр Семчев отмечает юбилей

16 апреля артисту исполнилось 50 лет
Виктория ФОМИНА
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Известный актер отмечает юбилейИзвестный актер отмечает юбилейФото: Евгения ГУСЕВА
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16 апреля известному актеру театра и кино Александру Семчеву исполнилось 50 лет. Однако артист рассказал «Комсомольской правде», что не придает значения таким праздникам.

- В последний раз я праздновал день рождения 25 лет назад. С тех пор ничего особо не поменялось, ну разве что возраст стал ощущать — все-таки не мальчик уже. Так что отмечать не планирую, да и не на что, - ответил Александр.

Александр Семчев родился 16 апреля 1969 года в Вышнем Волочке Тверской области. Он уже в детстве стал проявлять тягу к актерству — посещал кукольный кружок, любил устраивать импровизации для друзей и учителей. Юный Александр хотел стать священником или врачом как мама, но после службы радиотелеграфистом в армии решил пойти на творческую профессию.

Окончив театральное, поступил в труппу МХТ им.Чехова. Работе на подмостках легендарного театра артист отдал уже больше 20 лет.

У него мастерски получалось исполнять роли в спектаклях «Женитьба», «Сон в летнюю ночь»,«Тартюф», «Кабала святош», «Белая гвардия», «Утиная охота», «Макбет», «Три сестры» и других. Снимался актер в фильмах и сериалах: «День выборов», «Даже не думай», «Счастливы вместе», «Кухня», «Наша Russia. Яйца судьбы» и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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