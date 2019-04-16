Жительница Твери сорвала с пенсионерки золотые сережки

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-16T12:48:08+03:00

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В дежурную часть Центрального отдела полиции Твери с заявлением о грабеже обратилась 63-летняя жительница областного центра. Потерпевшая сообщила о том, что когда она шла домой на неё напала неизвестная женщина, которая вырвала её золотые сережки и скрылась.

Прибыв на место происшествия полицейские опросили потерпевшую, составили ориентировку с приметами подозреваемой, а также установили возможных свидетелей произошедшего. На поиск злоумышленницы отправились полицейские, которые сумели задержать злоумышленницу. Ей оказалась 33-летняя ранее судимая и безработная жительница областной столицы.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело статье "Кража". Если вина женщины будет доказана, она может отправиться в тюрьму на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU