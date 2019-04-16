В сквере Героев Чернобыля Твери пройдет митинг

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-16T12:41:03+03:00

Митинг памяти жертв Чернобыльской катастрофы проходит в Твери каждый год Фото: Альберт БОЙКОВ

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв

Изменить размер текста: A A

В Твери 26 апреля у памятника «Ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (1986-1990)» пройдет митинг памяти. Начало запланировано на 11:00. Соберутся в сквере Героев Чернобыля от 150 до 200 человек (заявленное количество участников).

Распоряжение о проведение митинга опубликовала администрация Твери.

26 апреля память жертв Чернобыльской катастрофы почтят во всем мире. 33 года назад в 01:23 в четвертом реакторе Чернобыльской атомной станции произошел взрыв с выбросом большого количества изотопов стронция и цезия. Катастрофа создала вокруг себя безлюдную зону отчуждения в 30 километров.

На месте взрыва в первые годы работало более 600 тысяч ликвидаторов. Были среди них и 249 уроженцев Тверской области.

Митинг памяти жертв Чернобыльской катастрофы проходит в Твери каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU