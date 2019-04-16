2019-04-16T12:18:38+03:00
Общество

Суд оштрафовал водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе в Твери

Также два года мужчина не сможет садиться за руль
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
С правами мужчина попрощается на два годаС правами мужчина попрощается на два годаФото: Андрей ГРЕЧАННИК
Изменить размер текста:

В Пролетарском районном суде Твери назначили наказание водителю, который на проспекте Ленина сбил пешехода.

Авария произошла 23 сентября 2018 года возле дома № 26. 64-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобилист. Ехал водитель со скоростью около 60 километров в час и не успел вовремя затормозить.

Травмы, которые получила женщина, расценивались как тяжкий вред здоровью.

В пресс-службе суда сообщили, что водитель полностью признал свою вину. Он получил штраф в размере 20 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На двух маршрутах в Твери проезд подорожает до 30 рублей
В Твери по делу коллектора задержан директор тверского филиала «Лига денег»
Грузовой "Hyundai" врезался в "КамАЗ" на трассе М-10 в Тверской области
Фонтаны в Твери заработают перед майскими праздниками
Спасатели Тверской области проведут масштабные учения по предотвращению природных пожаров
Известный актер, уроженец Тверской области Александр Семчев отмечает юбилей
Жительница Твери сорвала с пенсионерки золотые сережки
В сквере Героев Чернобыля Твери пройдет митинг
Управляющую компанию обязали отремонтировать крышу в многоквартирном доме Твери
В 2019 году на трассах М-10 и М-9 в Тверской области стало меньше аварий
Школьник на уроке поджег волосы семикласснице в Тверской области
Крупный штраф заплатят жители Тверской области за подпольную продажу алкоголя
Предприятие в Тверской области не выплатило работникам 340 тысяч рублей
Неделя финансовой грамотности для школьников и студентов стартует в Тверской области
В Твери "похоронили" трамвай
На первом массовом субботнике в Твери собрали почти 300 кубометров мусора
Фестиваль экстремального спорта и музыки "Русская весна" завершился в Тверской области
Театр драмы Твери готовится к премьере по детективу Агаты Кристи
Недельный расчетный эпидорог в Тверской области не превышен
В Тверской области закрыли колодец, в который успели провалиться три автомобиля
Определены победители областного творческого конкурса "Красная книга Тверской области глазами детей"
В этом году в Тверской области нашли работу 88 граждан с инвалидностью
В Тверской области по "горячим следам" раскрыта кража
Женщину арестовали за кражу шампуня из супермаркета в Твери