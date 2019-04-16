Суд оштрафовал водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе в Твери
В Пролетарском районном суде Твери назначили наказание водителю, который на проспекте Ленина сбил пешехода.
Авария произошла 23 сентября 2018 года возле дома № 26. 64-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобилист. Ехал водитель со скоростью около 60 километров в час и не успел вовремя затормозить.
Травмы, которые получила женщина, расценивались как тяжкий вред здоровью.
В пресс-службе суда сообщили, что водитель полностью признал свою вину. Он получил штраф в размере 20 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU