Суд оштрафовал водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе в Твери

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-16T12:18:38+03:00

С правами мужчина попрощается на два года Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Также два года мужчина не сможет садиться за руль

Изменить размер текста: A A

В Пролетарском районном суде Твери назначили наказание водителю, который на проспекте Ленина сбил пешехода.

Авария произошла 23 сентября 2018 года возле дома № 26. 64-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобилист. Ехал водитель со скоростью около 60 километров в час и не успел вовремя затормозить.

Травмы, которые получила женщина, расценивались как тяжкий вред здоровью.

В пресс-службе суда сообщили, что водитель полностью признал свою вину. Он получил штраф в размере 20 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU