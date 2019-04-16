Управляющую компанию обязали отремонтировать крышу в многоквартирном доме Твери

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-16T11:56:52+03:00

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В Твери прокуратура Пролетарского района проверила девятиэтажный дом (№ 8 корпус 4 по улице Строителей), крыша которого регулярно протекает. Было установлено, что управляет домом с 1 ноября 2018 года УК «Первомайская».

Во время проверки в третьем подъезде на девятом этаже были протечки крыши в районе внутреннего водостока и по периметру надстройки машинного отделения.

Оказалось, что крыша дома уже более двух лет находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому квартиры на последних этажах, регулярно затапливает. При этом капитальный ремонт кровли запланирован на 2017-2019 годы. Однако это не освобождает управляющую организацию от обязанностей по содержанию крыши многоквартирного дома в надлежащем состоянии до проведения капремонта.

Пролетарский районный суд Твери удовлетворил исковые требования прокурора об обязании содержания и сохранности кровли многоквартирного дома.

Напомним, что подобный случай произошел в доме № 9 по улице Скворцова-Степанова.

ИСТОЧНИК KP.RU