В 2019 году на трассах М-10 и М-9 в Тверской области стало меньше аварий
Растет качество дорожного покрытия
В прошлом году на трассах появилось 30 камер и 12 светофорных объектов с кнопкой вызоваФото: Виктория ЖУКОВА
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На трассах М-10 «Россия» и М-9 «Балтия», которые проходят через Тверскую область, в 2019 году снизилось количество аварий и погибших в них людей.
В ФКУ Упрдор «Россия» сообщили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварий стало меньше на 17%, а жертв в них – на 61%. По итогу первых трех месяцев дорожно-транспортных происшествия, связанных с ненадлежащим состоянием дорог, не было.
Положительной статистики удалось добиться, в том числе благодаря установке новых комплексов фотовидеофикасации нарушений ПДД. В прошлом году на трассах появилось 30 камер и 12 светофорных объектов с кнопкой вызова.
ИСТОЧНИК KP.RU