Школьник на уроке поджег волосы семикласснице в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-16T11:05:45+03:00

С подростком теперь будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних

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В Тверской области школьник поджег волосы своей одноклассницы. Инцидент произошел 15 апреля в средней школе №3 в Ржеве.

Девочка из седьмого класса сидела на уроке английского языка. В этот момент ученик параллельного класса, который сидел рядом, достал спички и поджег ее волосы. Об этом рассказали в группе в соцсети «ProRzev - Подслушано. Ржев».

- Как он сказал, сделал это шутя, он не знал, что они загорят, так быстро...., - пишут в сообществе.

По предварительным данным, сильных ожогов девочка не получила, но волосы ей пришлось отрезать. С подростком теперь будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU