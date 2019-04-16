2019-04-16T11:05:45+03:00
Происшествия

Школьник на уроке поджег волосы семикласснице в Тверской области

С подростком теперь будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
В Тверской области школьник поджег волосы своей одноклассницыВ Тверской области школьник поджег волосы своей одноклассницыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Тверской области школьник поджег волосы своей одноклассницы. Инцидент произошел 15 апреля в средней школе №3 в Ржеве.

Девочка из седьмого класса сидела на уроке английского языка. В этот момент ученик параллельного класса, который сидел рядом, достал спички и поджег ее волосы. Об этом рассказали в группе в соцсети «ProRzev - Подслушано. Ржев».

- Как он сказал, сделал это шутя, он не знал, что они загорят, так быстро...., - пишут в сообществе.

По предварительным данным, сильных ожогов девочка не получила, но волосы ей пришлось отрезать. С подростком теперь будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году на трассах М-10 и М-9 в Тверской области стало меньше аварий
Крупный штраф заплатят жители Тверской области за подпольную продажу алкоголя
Предприятие в Тверской области не выплатило работникам 340 тысяч рублей
Неделя финансовой грамотности для школьников и студентов стартует в Тверской области
В Твери "похоронили" трамвай
На первом массовом субботнике в Твери собрали почти 300 кубометров мусора
Фестиваль экстремального спорта и музыки "Русская весна" завершился в Тверской области
Театр драмы Твери готовится к премьере по детективу Агаты Кристи
Недельный расчетный эпидорог в Тверской области не превышен
В Тверской области закрыли колодец, в который успели провалиться три автомобиля
Определены победители областного творческого конкурса "Красная книга Тверской области глазами детей"
В этом году в Тверской области нашли работу 88 граждан с инвалидностью
В Тверской области по "горячим следам" раскрыта кража
Женщину арестовали за кражу шампуня из супермаркета в Твери