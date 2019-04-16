Школьник на уроке поджег волосы семикласснице в Тверской области
С подростком теперь будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних
В Тверской области школьник поджег волосы своей одноклассницыФото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области школьник поджег волосы своей одноклассницы. Инцидент произошел 15 апреля в средней школе №3 в Ржеве.
Девочка из седьмого класса сидела на уроке английского языка. В этот момент ученик параллельного класса, который сидел рядом, достал спички и поджег ее волосы. Об этом рассказали в группе в соцсети «ProRzev - Подслушано. Ржев».
- Как он сказал, сделал это шутя, он не знал, что они загорят, так быстро...., - пишут в сообществе.
По предварительным данным, сильных ожогов девочка не получила, но волосы ей пришлось отрезать. С подростком теперь будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU